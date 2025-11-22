Video Seregno, Giacomo Agostini si racconta ne L’Auditorium: tanti gli applausi

Seregno Città europea dello Sport ha accolto Giacomo Agostini nella serata di mercoledì 19 novembre. Il supercampione della due ruote capace di aggiudicarsi 15 campionati del mondo in diverse categorie, il pilota più titolato della storia dei motomondiali, ha presentato e firmato il suo nuovo libro, “Ago una vita da campione” scritto con Raffaele Sala, che ha raccolto notizie sulla pubblicistica dell’epoca ma anche andando a intervistare amici e testimoni diretti di quella stagione mitica del centaurismo italiano. L’anno dello sport di Seregno si chiuderà ora con un tris eccezionale di testimonianze. Sono già in agenda Fiona May ex saltatrice in lungo azzurra (il 16 dicembre) e la schermidrice Rossella Fiammingo (il 10 dicembre). Il 2 dicembre ospite sul palco dell’Auditorium sarà l’arbitro di calcio Marco Guida.