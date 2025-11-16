Video Pallavolo: Numia ko al tie-break nel big match con Novara. Bosio: «Peccato per l’approccio»

Francesca Bosio ha parlato dopo la sconfitta della Numia Vero Volley Milano con l’Igor Gorgonzola Novara all’Unipol Forum di Assago. L’evento ha radunato 12.667 spettatori sotto la bandiera “2GETHER“: entrambe le squadre hanno giocato in casa in una gara co-organizzata dalle due società sportive coinvolte in uguale maniera per un’esperienza per il pubblico a 360°, sia dal punto di vista sportivo che dell’intrattenimento (concerto di Sangiovanni) per valorizzare ulteriormente questo sport che nel 2024 ha contato 356.759 iscritti.

In campo la rimonsta si è spenta sul più bello: Novara ha vinto 2-3 con parziali di 20-25; 25-27; 25-17; 25-17; 11-15. Resistendo al ritorno della Numia risalita dallo -2. MVP del match la giapponese Ishikawa (13 punti), top scorer Paola Egonu che con i suoi 31 punti non è bastata alle meneghine per conquistare la vittoria. Nota positiva di serata il ritorno di Hena Kurtagic, schierata a partire dal terzo parziale e decisiva a muro e in attacco.

«Peccato per l’approccio», ha commentato Bosio. Intervista di Andrea Gussoni.