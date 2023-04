Video Juventus Club Groane: 60 anni tra tifo e beneficenza

Lo Juventus Club Groane, il club più longevo della Lombardia, compie 60 anni. Il presidente Roberto Brambilla con i 200 iscritti di questo sodalizio con sede a Bovisio Masciago e rappresentanze (e altri due co-presidenti) a Garbagnate e a Barlassina si appresta a festeggiare l’importante ricorrenza in linea con le finalità che per 6 decenni hanno animato i supporter bianconeri. Tra passione calcistica e beneficenza, con le decine di iniziative di solidarietà fatte in tutti questi anni. L’appuntamento più importante è fissato per la sera del 15 ottobre al ristorante del J Hotel di Torino dove Brambilla e gli iscritti si ritroveranno per un pranzo storico che promette sorprese indimenticabili. Per contatti e iscrizioni il Club può essere raggiunto sui social o direttamente presso la sede di Bovisio Masciago, in via Isonzo 6.