Video Boxe, intervista ad Alessio Lorusso: prepara l’Intercontinentale e punta il Mondiale

Solo qualche giorno di riposo e Alessio Lorusso, il 29enne brianzolo neo campione internazionale IBO dei supergallo, torna in palestra per preparare la prima difesa del titolo e cintura intercontinentale, che è fissata per il 20 dicembre a Torino. Poi nel 2026 per il pugile con il volto completamente tatuato potrebbero aprirsi le porte della sfida mondiale. La ripresa degli allenamenti, giorno dopo giorno è affidata alle sapienti mani di Giacomo Galliani, l’ironman besanese che nella sua palestra Studio Overflow sta preparando la parte atletica della preparazione di Alessio.