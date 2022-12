Video Arcore: le stelle del Coni, parata di sportivi in Villa Borromeo

Splendono le stelle in pieno giorno ad Arcore. La Villa Borromeo ha ospitato la consegna dei massimi riconoscimenti per gli sportivi di Monza e Brianza. Presente Martina Cambiaghi, delegata provinciale del Coni per Monza e Brianza, nel corso della manifestazione sono stati premiati ventuno sportivi brianzoli, tra atleti, dirigenti, tecnici e società sportive, distintisi per merito nel panorama sportivo nazionale ed internazionalenell’annata 2020-2021.

Gli interventi di Cambiaghi, del sindaco di Arcore Maurizio Bono e del consigliere comunale con delega allo Sport, Tommaso Confalonieri, del presidente del Coni di Regione Lombardia, Marco Riva.

Arcore: le stelle del Coni, tutti i premiati

Nel corso della manifestazione sono stati premiati con la stella di bronzo al merito sportivo: Gianluigi Alberti, dirigente di Fitarco; Maria Luigia Biella, dirigente FISR; AntonioMolteni, dirigente FASI; Stefania Angela Maria Nava, dirigente FIPAV e Roberto Zatta, dirigente FIPSAS. Stella di bronzo anche per la ASD Vis Nova Giussano. Al novantaduenne Pietro Mazzo è andata invece la stella d’argento al merito sportivo. Classe 1930 è attualmente impegnato come Presidente dell’Associazione Sportiva Amici dell’Autodromo e del Parco di Monza, ed è stato tra i fondatori della Ussm, e poi Ussmb (Unione Società Sportive Monzesi e Brianza), con la quale ancora oggi si occupa anche dell’organizzazione del Festival dello Sport a Monza, giunto ormai alla sua quarantacinquesima edizione. Poi, con la medaglia di bronzo diversi atleti: i campioni di nuoto pinnato Lorenzo Caronno, Luca Milazzo, Simone Novati e Denis Shao; il Campione italiano di corsa a ostacoli sui 400 m Mario Lambrughi; il Campione italiano di pugilato per la categoria pesi supergallo Alessio Lorusso e la campionessa e primatista italiana nel tiro con l’arco Andrea Nicole Moccia. Medaglia di Argento al Campione europeo di ciclismo su strada Giacomo Nizzolo e Palme di bronzo al merito tecnico ai Dirigenti FIPAV e FGI Danilo Massimiliano Duran e Maurizio Allievi. Stelle d’oro, infine, per la società sportiva ASD Ginnastica Pro Carate e US Aurora.