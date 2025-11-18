Video Arbitri pubblici ufficiali: la nuova legge presentata in Regione

Un pomeriggio al Belvedere Berlusconi per parlare della nuova legge del codice penale che da luglio scorso equipara gli arbitri di calcio a pubblici ufficiali. È l’articolo 583 del codice: d’ora in poi assalire verbalmente e fisicamente un direttore di gara equivarrà ad aggredire un pubblico ufficiale. Il convegno dal tema “Il fischio che unisce” ha visto la partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, della sottosegretaria alla presidenza con delega allo Sport Federica Picchi, il presidente Aia Antonio Zappi. Mentre sullo schermo giravano i numeri ancora troppo pesanti delle aggressioni, degli atti di violenza e persino dei ricoveri degli ultimi mesi.