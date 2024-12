Video Paderno Dugnano, Giada Maslovaric ricorda Kobe Bryant: furono compagni di classe a Reggio Emilia

A gennaio saranno già trascorsi 5 anni dal tragico schianto che costò la vita al campione di basket Nba Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria di appena 13 anni, oltre ad altri passeggeri dell’elicottero che quella domenica era in volo verso la Mamba Academy, il centro sportivo di proprietà della ex stella della pallacanestro mondiale. Un episodio che il 26 gennaio prossimo sarà ricordato in tutto il mondo, e sarà ricordato in maniera speciale da chi ha avuto il piacere e la fortuna di conoscere Bryant, come i compagni di scuola degli anni italiani di Black Mamba, che frequentò la scuola elementare San Vincenzo di Reggio Emilia a seguito del padre Joe nella fase finale della sua carriera. Tra questi compagni di classe, c’è una padernese, la dottoressa Giada Maslovaric, che tra l’altro è stata protagonista nella docu serie “Kobe una storia italiana“. E che da adulta è diventata psicoterapeuta esperta nella gestione dei traumi e delle situazioni di emergenza, e in questo ruolo nello scorso autunno ha supportato con il suo staff le scuole e le famiglie padernesi nel difficile percorso della elaborazione del lutto, dopo la strage di via Aurora. In occasione del premio conferitole dalla città, la Calderina d’Oro, la dottoressa Maslovaric ha avuto modo di ripercorrere la storia incredibile di una amicizia d’infanzia con una star dello sport.