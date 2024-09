Video Monza-Inter, mister Nesta: “La squadra è pronta. Il campionato per noi? Decolla quando decolla”

Mister Nesta parla della sfida del Monza con l’Inter in programma all’U-Power stadium alle 20.45 di domenica 15 settembre. La squadra di Inzaghi sbarca in Brianza da seconda con 7 punti in classifica, mentre i biancorossi sono 17esimi con 2, subito sopra la zona retrocessione: dopo la pausa per la Nazionale, è la quarta giornata di campionato. Il campionato? “Decolla quando decolla” ha detto l’allenatore alla vigilia della partita: “La squadra è pronta. Ogni settimana cerchiamo di migliorarci, altrimenti c’è qualcosa che non va”.

“Al termine della rifinitura della vigilia, mister Nesta ha convocato 22 calciatori per Monza-Inter – ha scritto l’Ac Monza – gara della quarta giornata di Serie A 2024-25″. L’undici che scenderà in campo in serata sarà selezionato tra i convocati Izzo, Caldirola, Caprari, Djuric, Sensi, Pedro Pereira, maldini, Forson, Pizzignacco, Pablo Marì, Maric, Valoti, Turati, Pessina, D’Ambrosio, Petagna, Bondo, Bianco, Carboni, Mota Carvalho, Mazza e Kyriakopoulos.