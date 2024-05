Video Paderno Dugnano, Emanuele Fiano spiega in un pamphlet cosa fare per un rilancio della sinistra

Secondo passaggio di Emanuele Fiano a Paderno Dugnano nel giro di pochi giorni, sempre accompagnato dall’esile pamphlet appena scritto e dato alle stampe, “Piccola Guida di Sinistra per tempi difficili”, che prende spunto dalla situazione non facile del centrosinistra italiano per stimolare il dibattito su cosa salvare della parte politica di cui lui stesso fa parte, che spesso viene travisata e ancora più spesso fa fatica a comunicare con l’elettorato. L’ex parlamentare ha approfondito ancora una volta cosa c’è in questo piccolo vademecum del centrosinistra, tra un volantino e l’altro. Il candidato al Parlamento Europeo per il Partito Democratico ha raggiunto il banchetto dei militanti locali e la candidata del centrosinistra Anna Varisco per un volantinaggio all’ingresso del centro sportivo di via Toti. Spendendo anche qualche parola sulle proteste dei militanti dei centri sociali che sono sbarcate anche al Salone del libro di Torino.