Video Tribunale europeo dei brevetti: sede a Milano, il commento della Lega al Pirellone

Milano avrà il tribunale europeo dei brevetti. Il Governo italiano ha trovato l’accordo con Francia e Germania per aprire a Milano la sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti. L’accordo deve essere prima sottoposto al vaglio dei paesi che sono aderenti al Tribunale e poi sarà dato il via libera definitivo all’iter per portare in Lombardia la prestigiosa centrale delle licenze.

Tribunale europeo dei brevetti: Lombardia prima regione italiana per domande

Da tempo l’Italia è ai primi posti in Unione Europea per pratiche istruite per depositare ed elaborare i brevetti. La Lombardia è la regione italiana con maggiori domande di brevetti presentate nel 2022. Il numero di brevetti richiesti è di 1.547, ponendo la regione governata da Attilio Fontana al 12esimo posto in questa speciale graduatoria in Europa. Seguono l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte, Toscana e Lazio. Otto, le regioni italiane ai primi 100 posti in Europa. Della realtà e delle prospettive future il Cittadino ha parlato con Alessandro Corbetta, capogruppo Lega in consiglio regionale, schieramento questo che ha lavorato in questi mesi perché l’iniziativa fosse coronata da successo.