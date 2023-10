Video Mutui, gli aumenti delle rate a tasso variabile analizzati dall’esperto Francesco Megna

Il nuovo incremento di 25 punti base dei tassi deciso recentemente dalla Bce porterà le rate di un mutuo medio a tasso variabile a sfiorare i 760 euro, vale a dire il 66% in più rispetto all’inizio del 2022. Il tasso di partenza del gennaio 2022 era pari allo 0.67% rispondente a una rata mensile di 456 euro ma a causa dei diversi aumenti del costo del denaro messi in atto dalla stessa Banca Centrale Europea per contrastare l’inflazione, il tasso dei mutui secondo i parametri presi in esame è salito in maniera significativa. E questo passaggio è l’occasione per fare il punto con l’esperto di finanza Francesco Megna che fornisce anche alcuni numeri utili per definire il mutuatario-tipo, oggi in Italia. Ma anche in una fase nella quale le agevolazioni per chi, tra i giovani, apre un nuovo mutuo sono state prorogate.