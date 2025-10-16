Video Monza, Brianza 2030 con il Cittadino: riflettori sulla sostenibilità

Una rivoluzione gentile. Così il Cittadino ha voluto intitolare il nuovo speciale editoriale dedicato al tema della sostenibilità, in allegato al giornale da giovedì 16 ottobre, e presentato al teatro Binario 7 durante un evento che ha chiamato a raccolta alcune delle aziende protagoniste del cambiamento sostenibile che operano sul territorio.

A dialogare con il direttore, Marco Pirola c’erano i presidenti di BrianzAcque, Enrico Boerci, di Brianza energia ambiente, Mario Carlo Novara e di Gelsia, Luigi Pelletti e l’avvocato Simone Facchinetti.

Tra il pubblico anche alcuni amministratori del territorio, uniti nell’intento comune di promuovere una trasformazione che sia certamente ambientale ma anche sociale, economica e culturale.