Video Seregno, prima presentazione assoluta del libro su Casa Pound di Paolo Berizzi

Seregno si conferma città della cultura, al di là dell’anno europeo dello sport che si va a chiudere. In attesa del ritorno dello storico Alessandro Barbero in città, la sala monsignor Gandini ha ospitato la prima assoluta del nuovo libro di Paolo Berizzi “il Libro segreto di Casa Pound”, un nuovo spaccato su origini, connivenze, finanziatori e zone d’ombra di uno dei gruppi della galassia di estrema destra italiana. Berizzi vive da anni sotto scorta per le minacce ricevute da componenti di quel settore politico extra parlamentare che si nutre di populismo e ha il sostegno di finanziatori anche insospettabili. Seregno è stata scelta come prima tappa del giro promozionale nella convinzione che “Seregno porti fortuna“. Il professore Alessandro Barbero è atteso martedì prossimo 11 novembre presso la libreria “Un mondo di libri” a partire dalle ore 15.