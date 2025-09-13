Video Seregno, festa della Madonna della Campagna: Adriano Pappalardo si racconta

Bando alle polemiche e spazio alla musica, Adriano Pappalardo, 80 anni portati in maniera eccellente, arriva a Seregno in occasione della festa della Madonna della Campagna per cantare e non per commentare le sue recenti esternazioni politiche, capaci di innescare una inchiesta giudiziaria. Ad attenderlo un mare di folla che ha manifestato la grande ammirazione per l’eclettico e spumeggiante artista di scuola Battisti Mogol. Prima della sua esibizione sul palco sono saliti gli Azione Mutande, glorie brianzole sempre in grado di incendiare i cuori del numeroso pubblico.