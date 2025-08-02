Video Oasis 2025: il racconto della magia della reunion a Wembley

C’è una famiglia di Paderno Dugnano che è riuscita a partecipare alla grande festa del concerto degli Oasis allo stadio di Wembley di Londra. È il caso di Paolo Mapelli e della moglie Lenny che insieme ai senaghesi Luca e Irene hanno vissuto la magia del 25 luglio che, come sempre in casi del genere, ha avuto un prima fatto di gioia per avere preso i biglietti, non così facili da ottenere per questi primi appuntamenti della reunion del gruppo. Poi il viaggio fino a Londra, l’attesa, la marea di fans, e poi l’esplosione di gioia di 2 ore di concerto con tante hit e brani meno noti della produzione dei fratelli Gallagher. Lo racconta Paolo Mapelli, figura nota a Paderno Dugnano anche per la sua attività commerciale e per essere stato assessore al Commercio.