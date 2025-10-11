Video Monza sulle orme di New York: ecco la prima edizione locale del reading party

Metti una sera diversa: niente cellulare, luci soffuse, un libro da leggere in silenzio ma accanto ad altri lettori, la possibilità di raccontare e raccontarsi partendo dalle pagine del testo. Ognuno il proprio. È il reading party, organizzato al Velvet di via Stelvio, a Monza, nella formula originale ideata a New York e importata in Italia dalla community Libri Sottolineati. A guidare la prima serata monzese dei reading party ufficiali insieme a Flora Scherillo e Valeria Bonetti, docenti dell’istituto Mosè Bianchi di Monza che hanno promosso l’iniziativa, c’erano anche Alessio Ruggiero e Antonio Roberto, fondatori di Libri Sottolineati.