Video Le Barbie fashion in mostra a Villa Borromeo di Arcore

Oltre 500 fashion Barbie dolls in esposizione nelle sale di Villa Borromeo, ad Arcore. È la suggestiva e fiabesca mostra “Le donne”, promossa dall’amministrazione comunale in chiusura del mese di novembre dedicato alla lotta alla violenza di genere. Anima dell’allestimento, voluto dal primo cittadino Maurizio Bono, è Valentino Damiano Donghi, artigiano, come ama essere definito, direttore artistico della mostra. La mostra è pensata come “un viaggio attraverso costumi, culture, storie e identità femminili raccontate attraverso l’arte”.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 18 gennaio. La mostra è aperta con prenotazioni su fasce orarie predefinite: al mattino dalle 10 alle 11 e dalle 11.15 alle 12.15, il pomeriggio dalle 14 alle 15, dalle 15.15 alle 16.15, dalle 16.30 alle 17.30. L’ingresso prevede una donazione di 5 euro che saranno destinatie ai progetti della Caritas di Arcore.