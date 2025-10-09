Video Fumetti: Gigi Cavenago, l’intervista dopo la vittoria dell’Emmy per l’animazione

Il fumettista Gigi Cavenago, senaghese di origine ha vinto l’Emmy Award per le Arti Creative per un episodio della serie Netflix “Love Death + Robots“, episodio della IV stagione ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. La categoria nella quale l’artista classe 1982 è stato premiato è “Outstanding Individual Achievement in Animation – Production Design“. Cavenago oggi vive a Frascati nel Lazio e a Senago ha fatto le scuole elementari.