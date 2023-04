Video Milanesiana: Quentin Tarantino conquista i fan, bagno di folla con autografi e sorrisi

Tanti sorrisi dietro la mascherina sanitaria, qualche frase di circostanza e una marea di autografi per il firmacopie. Il passaggio milanese del regista americano Quentin Tarantino si è esaurito in un bagno di folla ma senza troppe parole in pubblico. Rispetto al giorno prima a Brescia, il cineasta di origini italiane si è limitato a far sapere che il prossimo film in preparazione sarà l’ultimo della sua carriera, in perfetta linea con i modi di tanti divi del cinema e non.

Per il resto e come spesso succede, il vero spettacolo sono stati i fan che hanno riempito l’arena convegni della libreria Mondadori in Duomo, con centinaia di persone rimaste fuori che hanno salutato il cineasta hollywoodiano al suo arrivo e hanno atteso pazienti davanti alle vetrine. Per l’occasione l’organizzatrice Elisabetta Sgarbi ha consegnato al cineasta il Premio Milanesiana 2023.