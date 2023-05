Video Toni Capuozzo a Limbiate con l’ultimo libro nell’evento per Attanasio

Le “Guerre Senza Fine” di Toni Capuozzo. Il reporter ha presentato il suo ultimo libro in sala consiliare a Limbiate. Nonostante la serata infrasettimanale e le condizioni meteo non proprio favorevoli, la sala di via Dante era piena in ogni ordine di posto per ascoltare lo specialista italiano della cronaca di guerra, intervenuto in un appuntamento dedicato alla memoria di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo e ucciso in un tragico agguato nel febbraio 2021. E la prospettiva di Capuozzo che ha vissuto i Balcani e tante altre guerre negli ultimi decenni, non è certamente ottimista. Né sulla prospettiva di una pace imminente sulla guerra degli ultimi mesi quella ucraino-russa, né su una pacificazione tra popoli che lui descrive come quasi parenti. E proprio per questo motivo ancora più feroci al momento dello scontro. Cosa avrebbe dovuto fare l’Italia in questo conflitto? «Sicuramente – è la posizione del reporter – non avrebbe dovuto inviare armamenti e proporsi come mediatore su un tavolo di pace».