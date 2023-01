Video Provincia MB: Santambrogio fa il bilancio sulla polizia locale nella festa di San Sebastiano

Il San Sebastiano della Provincia di Monza e Brianza di quest’anno è stato nel nome della riforma delle province. Il presidente Santambrogio ha celebrato l’annuale ricorrenza della festa delle Polizie locali, dando l’annuncio che la riforma degli enti è ormai in dirittura d’arrivo. Il presidente è passato da Roma nei giorni scorsi. Il ministro Calderoli ha informato i sindaci che è in arrivo una fase nuova per una istituzione come è quella provinciale, che per anni è stata ridimensionata nelle sue potenzialità e raggio d’azione dalla riforma Delrio. La mattinata in Provincia è stata l’occasione per fare il bilancio di un anno di attività della Polizia locale, che sta sempre più acquisendo dimestichezza con nuovi strumenti come le bodycam e i droni, che hanno letteralmente rivoluzionato le attività di indagine e verifica del territorio soprattutto in materia di abusi edilizi e abbandono e gestione dei rifiuti.