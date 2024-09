Video Pizzaut, dopo il successo al Gp d’Italia di Monza c’è il G7 dell’Inclusione

Ospiti d’onore del Gran Premio di Monza sono stati Nico Acampora e i ragazzi di Pizzaut che in autodromo non hanno fatto altro che confermare questa estate di motori che era inziata pensando ad altri motori, quelli delle auto degli italiani in ferie. Pizzaut in collaborazione con Autogrill proprio in questa estate ha lanciato GourmAut, il panino griffato che sta facendo concorrenza ai classici Camogli e Rustichella e il cui ricavato servirà per acquistare un mezzo per l’associazione.

In attesa di cucinare per i Grandi della Terra del G7 dell’Inclusione che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre.