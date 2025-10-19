Video Parco delle Groane: indagine high tech sugli insetti impollinatori

C’era anche l’assessore regionale al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi alla presentazione dei risultati finali del progetto di studio e classificazione della biodiversità nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea finanziato con fondi Pnrr per circa 200mila euro e che ha consentito agli studiosi di acquisire strumentazioni e metodi anche satellitari in grado di capire quali sono le caratteristiche e i comportamenti degli insetti impollinatori in un’area verde così vasta.