Video Paderno Dugnano: inaugurato il nuovo Circolo Combattenti, in attesa del centenario

Il Circolo ex Combattenti di Paderno Dugnano nello scorso fine settimana è tornato a tirare su la saracinesca dopo 6 mesi di lavori di restyling. Giusto in tempo per l’anniversario del secolo di vita: infatti nel 2025 lo storico locale di Palazzolo compirà 100 anni. Mentre l’associazione Combattenti e Reduci è ancora più antica e risale al 1919, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il Bar Combattenti è una istituzione per il quartiere e per tutto il Nord Milano, avendo la particolarità di essere al piano terra di uno dei non tantissimi musei che conservano i cimeli della prima e della seconda guerra mondiale appartenuti ai soldati del territorio. E anche il Museo del Combattente ora attende un rilancio in grande stile. Gioia anche per i tifosi interisti che nella stessa struttura frequentano l’Inter Club di Palazzolo.