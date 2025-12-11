Video Muggiò: il presepe vivente “kolossal”, a basso impatto e zero sprechi

Un presepe vivente che è una specie di piccolo kolossal. Quest’anno la città di Muggiò e il sindaco Michele Messina hanno deciso di fare le cose in grande con decine di figuranti, un gruppo di attori con una parte interpretativa specifica e una serie inedita di postazioni che riprodurranno i diversi momenti della Natività nei luoghi del centro. Tutti in scena domenica 21 dicembre. Il Presepe che sta venendo fuori dalla fantasia e dalla creatività del regista Gianni Morabito sarà inoltre all’insegna dello spreco zero visto che ogni prodotto, ogni pezzo di legno e di stoffa sono di recupero o riutilizzabili in futuro.