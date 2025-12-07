Video Muggiò: apre “Il Mosaico” dell’autonomia per la disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, è stata inaugurata a Muggiò la casa “Il Mosaico”, uno spazio pensato per sostenere l’autonomia degli ospiti e garantire continuità di vita e di cura, anche oltre la presenza dei genitori. L’apertura di “Il Mosaico” completa il percorso del “Dopo di Noi”, un progetto fortemente sostenuto dalle famiglie e portato avanti a Muggiò fin dal 2004. Presente il sindaco Messina, l’assessore Piazzalunga e tante famiglie tra le quali saranno scelti i quattro ospiti alla partenza del progetto di convivenza e crescita.