Video Monza, ecco “Chef for women”: il buono contro le violenze di genere, le interviste

Il buono che fa il bene. Questa frase, pronunciata dallo chef Vincenzo Butticè del ristorante il Moro di Monza descrive e racconta il progetto “Chef for women“, l’iniziativa che promuove la raccolta fondi per il progetto Mattoni di speranza ideato dal comitato di Monza della croce rossa italiana. In Comune a Monza la presentazione dell’iniziativa: con il Cittadino ne hanno parlato chef Butticè e l’assessore Andreina Fumagalli.

Monza, ecco “Chef for women”: il programma, coinvolti sette chef e gli studenti dell’Olivetti

Il programma di eventi durerà fino al 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e coinvolge sette chef e maestri della cucina monzese, insieme agli studenti del triennio dell’istituto Olivetti che presteranno servizio durante la cena di rappresentanza del 27 ottobre, durante la quale sarà presentato dagli chef il menù solidale ed etico pensato apposta per sostenere l’iniziativa, e durante la cena di gala conclusiva, che si terrà il novembre allo Sporting club di Monza.

Con i fratelli Butticè coinvolti Fabio Silva (Derby Grill Monza), Roberto Conti (Saint Georges Premier), Lorenzo Sacchi (Il Circolino, Riconoscimento Stella Michelin), Giuseppe Silvestro (Ristorante Silvestro), Corrado Scaglione (Enosteria Lipen), Adriano Mastro (Forno del Mastro). Oltre al Comune il progetto ha ottenuto il patrocinio di Confcommercio e dell’Ordine degli avvocati.

I fondi raccolti con i piatti creati apposta per “Chef for women” saranno destinati alla realizzazione di tre mini appartamenti per donne vittime di violenza, ricavati al terzo piano della sede della Croce rossa di Monza in via Pacinotti.