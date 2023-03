Video Milano-Meda, videosorveglianza contro l’abbandono di rifiuti a Varedo

Gli svincoli di Varedo della Milano-Meda saranno dotati di video sorveglianza per controllare gli scarichi abusivi e multare i maleducati. Gli agenti della Polizia provinciale e locale saranno dotati di una app in grado di avvisarli in tempo reale dello scarico, in modo che le pattuglie in giro possano essere avvertite subito dell’abbandono abusivo e piombare così addosso agli incivili, fermandoli in flagranza. La pessima abitudine di alcuni incivili di lasciare sacchetti indifferenziati ma anche e in maniera più grave, residui industriali e di lavorazioni edili ai lati della superstrada, sta per arrivare a un punto di svolta in Brianza, con la firma di un accordo intercomunale stipulato nella mattina di venerdì, con la provincia di Monza e Brianza per implementare il video controllo del territorio anche per Varedo. A metà settimana, i sindaci di Varedo, Concorezzo e Villasanta hanno siglato presso la Provincia e alla presenza del presidente Luca Santambrogio e del comandante della Polizia Provinciale, Flavio Zanardo, lo schema di accordo di collaborazione con la Provincia per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del fenomeno del “littering”, che appunto è il rilascio di rifiuti in maniera abusiva, su tratti di strade provinciali e strade comunali.