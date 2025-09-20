Video Metrotranvia Milano-Seregno, servono fondi per gli extracosti

Un progetto unificato e coordinato di pista ciclabile continua che colleghi tutti i tracciati parziali già previsti nel progetto e un extra costo in arrivo che potrebbe e dovrebbe essere coperto dal ministero con la mediazione di Regione Lombardia. Queste le due importanti novità della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, emerse dalla riunione di aggiornamento dei lavori svolta presso il circolo Arci di Calderara di Paderno Dugnano, nella serata di giovedì.

Come osservatore interessato tra il pubblico era presente anche una rappresentanza della città di Desio. Alla presenza della sindaca Anna Varisco, della presidente del consiglio comunale e consigliera delegata alla Infrastrutture di Città Metropolitana Daniela Caputo e Nicola Bona, project manager di CmC Ravenna anche Paderno Dugnano è stata informata e aggiornata sullo stato avanzamento lavori, che in alcuni micro cantieri e lungo alcuni tratti è arrivato a buon punto mentre in altri punti, come a Desio, le criticità permangono.