Video Metrotranvia Milano-Seregno, Desio ripiantuma gli alberi che saranno tagliati

Quindici alberi ad alto fusto in via Milano a Desio, nel tratto tra la rotatoria con via Borghetto-Stadio e via Agnesi, saranno eliminati per fare posto alla metrotranvia Milano-Seregno. Ma il sindaco della città Simone Gargiulo e la delegata alle Metrotranvie di Città Metropolitana, Daniela Caputo precisano che saranno certamente rimpiazzate e anche aumentate di numero. Se non nella stessa zona in altro quartiere di Desio, in modo da mantenere invariate le alberature complessive della città.