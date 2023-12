Video Metrotranvia: a Desio via al microcantiere di via Mazzini

Al via un altro dei micro cantieri della metrotranvia Milano-Seregno in territorio di Desio. Si tratta del cantiere DE12 che interessa via Mazzini, in particolare lungo il tratto di carreggiata compreso tra l’intersezione con via Santi Siro e Materno, che risulta esclusa, e quella con via Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’intervento avverrà in tre fasi, di cui la prima della durata di 70 giorni, la seconda della durata di 110 giorni, con decorrenza dal 24 febbraio 2024 e la terza della durata di 135 giorni, a partire dal 12 giugno 2024.

Metrotranvia: a Desio via al microcantiere di via Mazzini, modifiche alla viabilità

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo il tratto di strada interessato dai lavori, il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede importanti modifiche di viabilità. Verosimilmente i mezzi da lavoro si vedranno all’opera a cominciare dalle prime settimane dopo la fine delle festività di fine anno.

Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santi Siro e Materno e quella con la via Dalla Chiesa, è istituito il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia, con alternanza di chiusura degli stessi tratti di strada, secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle dalle ore 8 di venerdì 15 dicembre 2023 sino al termine delle opere, indicativamente previste per le ore 20 del 25 ottobre 2024.