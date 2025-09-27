Indietro

Meda, il punto della situazione dopo l’alluvione di lunedì 22 settembre

Prima della nuova esondazione del Tarò di sabato 27 settembre, la città di Meda sembrava essere tornata a vedere la luce. Dopo gli allagamenti di lunedì 22 settembre, a poco a poco la città stava provando a tornare alla normalità, con tanto lavoro e un rinnovato ottimismo e voglia di darsi da fare con spirito tipicamente brianzolo. E nella giornata di venerdì in tanti palazzi della zona attorno alla stazione, quella più colpita dalle piogge, è tornata la luce. Ovunque nei negozi, nei palazzi e anche negli atelier del mobile di lusso si prosegue l’opera di pulitura e la conta dei danni. Mentre un grazie speciale va ai volontari in una città come Meda dove forse mai, in passato, si sarebbe pensato di dover pronunciare l’espressione “Angeli del Fango”.