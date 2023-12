Video Maxi multe per pubblicità gioco d’azzardo: la parola al commissario Agcom, il brianzolo Capitanio

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato Google Ireland Ltd. per 2 milioni e 250mila euro e Twitch Interactive Germany GmbH per 900mila euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Il provvedimento arriva nel quadro del controllo da parte di AgCom nei confronti delle piattaforme internet che pubblicizzano attività che possono indurre l’audience e i giovani e le fasce deboli in particolare, in comportamenti dannosi e lesivi dal punto di vista umano ma anche finanziario. Secondo la tesi che il facile accesso alle scommesse con un clic possa diventare uno strumento di minaccia per tante famiglie.

Ne abbiamo parlato con il commissario Agcom il brianzolo Massimiliano Capitanio che da anni porta avanti con attenzione il suo compito di sentinella dei consumatori.

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute all’Autorità, sono stati avviati due procedimenti che hanno accertato la presenza di oltre 80 canali YouTube e Twitch contenenti più di 20mila video che pubblicizzavano slot-machine, gioco d’azzardo, scommesse sportive e gratta e vinci. In entrambi i procedimenti, le società sono state ritenute responsabili in quanto titolari del mezzo di diffusione dei video pubblicati da soggetti terzi e con i quali avevano specifici contratti di partnership commerciale.