Manutenzione ai siti delle vasche caso Icmesa, 260mila euro dalla Regione

Ci sono interventi di manutenzione urgente da fare sui siti delle vasche di Seveso, Meda e Cesano Maderno che furono realizzate e riempite nell’ambito delle bonifiche del grave incidente dell’ex Icmesa del 1976. Regione Lombardia tramite l’assessorato all’Ambiente di Giorgio Maione ha stanziato 260mila euro per quelli che vengono definiti interventi di gestione post-operativa delle vasche. In particolare il sito di Cesano presenta un degrado particolarmente pronunciato, con la caduta di un muro di cinta del sito, proprio sulla via Manzoni che collega Cesano a Desio.

Per la vasca di Cesano Maderno è prevista poi la manutenzione straordinaria della recinzione e la rimozione delle piante cadute o instabili e nei prossimi anni, sono previsti interventi di gestione forestale dell’area oltre all’esecuzione di monitoraggi ambientali, la valutazione dei possibili impatti ambientali della vasca. Questo finanziamento è l’occasione per il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca per fare il punto della situazione in previsione del 2026, in occasione dei 50 anni dall’incidente del 10 luglio 1976.