Video Lissone tiene aperta la biblioteca d’estate anche la sera

In questa estate 2024 di ulteriore contrazione e limitazioni delle aperture delle biblioteche della Brianza, la struttura di Lissone spicca ancora una volta per orari e offerta per l’utenza. Andando a costituire ancora per un’altra estate una interessante alternativa allo starsene a casa o andare a passeggio, per chi è in città per le vacanze. Lissone in particolare, da tempo offre in estate la possibilità di usufruire di una apertura settimanale serale-notturna, fino alle 22.30. Quest’anno è il mercoledì sera e fino alla prima settimana di settembre. E l’assessore Minotti conferma come la opportunità offerta sia più che gradita al pubblico lissonese ma anche proveniente da altri Comuni della zona. In questo mese di agosto ci sono Comuni come Varedo, che hanno visto una drastica decurtazione dei giorni di apertura causa ridefinizione del personale. L’idea del mercoledì dalle 20 alle 22.30 a Lissone, con la possibilità di sfogliare i quotidiani, studiare o anche solo leggere un libro con temperature confortevoli, continua a riscuotere parecchio successo.