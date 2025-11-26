Video Lissone: gran finale al Bosco Urbano per il corso di Dog Civic Education

Il corso “Dog Civic Education” a Lissone si chiude con una partecipatissima prova sul campo, dopo la cancellazione di domenica scorsa causa maltempo. La prima edizione del corso per cani e padroni organizzato direttamente dal Comune ha avuto una sessantina di partecipanti e circa la metà di loro domenica pomeriggio era con i propri amici a quattro zampe al Bosco Urbano. Molti di loro non hanno voluto mancare alla camminata di fine corso 2025, insieme all’assessore Arrigoni e a qualche piccola, commovente sorpresa.