Lissone: gran finale al Bosco Urbano per il corso di Dog Civic Education

Il corso “Dog Civic Educationa Lissone si chiude con una partecipatissima prova sul campo, dopo la cancellazione di domenica scorsa causa maltempo. La prima edizione del corso per cani e padroni organizzato direttamente dal Comune ha avuto una sessantina di partecipanti e circa la metà di loro domenica pomeriggio era con i propri amici a quattro zampe al Bosco Urbano. Molti di loro non hanno voluto mancare alla camminata di fine corso 2025, insieme all’assessore Arrigoni e a qualche piccola, commovente sorpresa.