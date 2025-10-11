Video Limbiate, una mattinata di screening per gli Over 55 con la Rsa Attanasio

Una mattinata di screening delle capacità cognitive riservato agli Over 55 e al rischio di degenerazioni neurologiche. L’Rsa Attanasio di Limbiate ha organizzato mezza giornata di colloqui con cittadini che si volessero sottoporre ai test dei medici esperti della residenza per anziani, rivoluzionando un po’ quelli che sono i canoni delle normali giornate di check up che si organizzano in Brianza che si solito sono incentrate su controlli mammografici, epatici o di altri settori che non siano quello mentale e delle malattie degenerative della psiche. Sono una trentina i cittadini che hanno partecipato all’evento svolto nell’aula che di solito ospita il Consiglio comunale di Limbiate.