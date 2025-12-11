Video Limbiate: Gratteri e Nicaso presentano il libro-inchiesta sul narcotraffico

Nella sera di mercoledì 10 dicembre un lungo corteo di lampeggianti ha scortato il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri fin dentro il teatro comunale di Limbiate. Gratteri insieme a Antonio Nicaso ha presentato il nuovo libro inchiesta “Cartelli di sangue” davanti a una platea numerosissima di pubblico. I due hanno spiegato la genesi del nuovo libro, nato da viaggi in Sud America alla scoperta di un mondo del narcotraffico che è in continua evoluzione mentre Trump fa la guerra al Venezuela i flussi continui di droga transitano per altri canali e invadono l’Europa fin dentro la finanza legale. E ogni tentativo di riconversione nell’agricoltura legale sono sempre naufragati miseramente per corruzione, stanziamenti e progetti anche importanti andati persi in mille rivoli.