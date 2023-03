Video L’ex pm Davigo a Senago: «La riforma Cartabia e la giustizia italiana»

Dal 21 ottobre del 2020 Piercamillo Davigo non è più magistrato. In questi 2 anni e mezzo scarsi sono successe tante cose anche nel campo giudiziario, e l’ex pm di Mani pulite ha continuato a seguire gli sviluppi della giustizia in Italia anche dall’altra parte, visto che dal luglio 2021 risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Brescia per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio. E nel 2022 è stato rinviato a giudizio. Ospite a Senago in Villa Sioli ha parlato della Riforma Cartabia, davanti a una sala piena di agenti di Polizia locale, carabinieri e addetti ai lavori. Il giudizio sulla riforma, che deve comunque passare alla prova dei fatti, come emerge dalla digressione di Davigo non è per niente positivo.