Video Lentate sul Seveso: il Museo Diffuso cerca un direttore, aperto il bando

Il Museo Diffuso di Lentate sul Seveso si doterà per la prima volta di un direttore, che sia in grado di valorizzare l’importante patrimonio artistico e culturale della città, museale in senso stretto ma non solo. Il bando, presentato dal sindaco Laura Ferrari poco prima della pausa di agosto, scade il 4 settembre.

Dopodichè, curricula alla mano, la speciale commissione incaricata di prendere in esame le proposte vaglierà la figura più competente per far fare al patrimonio lentatese quel salto di qualità ulteriore. In grado di mettere sul tavolo proposte, idee e occasioni per un lancio in grande stile di questo recente “concept” di Museo Diffuso della città di Lentate.