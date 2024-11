Video Lentate sul Seveso: al MuDi c’è “Kryptos”, la natura che si mimetizza

“Kryptos Inganno e mimetismo nel mondo animale“, ovvero quando gli animali si nascondono o si travestono da altro per cacciare o anche solo per evitare i predatori e sopravvivere. Rimarrà aperta fino al 21 dicembre a Lentate sul Seveso, tutti i sabati (e su prenotazione per le scuole contattando il Comune), la rassegna di animali vivi, fotografie e video sul tema della genialità mimetica del mondo animale. Per il quale grazie all’evoluzione di migliaia di anni, ad esempio serpenti del tutto inoffensivi si sono “travestiti” da loro simili velenosi, per tenere lontani i predatori. O mantidi che hanno assunto il colore bianco per alloggiare tra le orchidee. La rassegna è un’ottima occasione per vedere da vicino salamandre, tarantole e insetti vivi nella accogliente cornice del MuDi alla sala Egidio Isacco di via Aureggi.