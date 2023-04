Video Lentate: lo sport unisce disabilità e consapevolezza

Sport, disabilità e consapevolezza. Se ne è parlato al Teatro Sant’Angelo di Lentate in occasione del dibattito ““Sport e Disabilità una storia di impegno e passione” cui hanno partecipato il sindaco Laura Ferrari con l’assessore Marco Boffi che ha la delega allo sport, e con l’assessore di Meda, Stefania Tagliabue. A guidare la discussione sono stati Jacopo Geninazzi, campione italiano ed europeo di basket in carrozzina, e il giornalista della Gazzetta dello Sport, Claudio Arrigoni, portavoce di una situazione in continua crescita, per pratica delle discipline, hype a livello mediatico e qualità di tutti i servizi connessi, per le discipline paralimpiche, che hanno in Bebe Vio solo la testimonial più famosa e amata.

Geninazzi, un cestista da 4 titoli italiani e 5 coppe italia cui si aggiungono 2 Vergauwen Cup, ha descritto il “fenomeno paralimpico” in lenta ma inesorabile marcia verso la consapevolezza più assoluta dello sport per disabili come realtà per molti versi equipartabile allo sport per normodotati. E anche superiore per l’impatto sociale in questi anni. Il campione del basket in carrozzina è stato uno dei relatori più applauditi. Una serata di approfondimento che ha avuto la forza di portare in platea decine di atleti e concittadini, che in questi giorni a Lentate stanno vivendo un momento importante per lo sport internazionale. La finale dell’Eurocap 1IWBF di basket in carrozzina è in pieno svolgimento presso la palestra di via Madonna del Ghisallo.