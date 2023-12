Video L’arcivescovo Delpini a Vedano alla inaugurazione degli appartamenti in co-housing per fragili

Sono stati inaugurati venerdì 15 dicembre sei nuovi appartamenti in co-housing per soggetti fragili della Fondazione AS.FRA – Adele Bonolis, all’interno della struttura Casa San Paolo già esistente a Vedano al Lambro. Le nuove unità abitative, una da 4 posti, 3 da 1 e 2 unità da 2, per un totale di 11 posti, oltre ai 5 già esistenti, saranno disponibili con il nuovo anno per persone con fragilità psicologica e psichiatrica che stanno seguendo percorsi riabilitativi finalizzati all’acquisizione di una maggiore autonomia e indipendenza.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il presidente e direttore generale della Fondazione AS. FRA. – Adele Bonolis Alessandro Pirola, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, il sindaco di Vedano al Lambro Marco Merlini, il direttore generale di Cariplo Sergio Urbani, gli ospiti e gli operatori della struttura.

Monsignor Delpini ha visitato la nuova struttura e anche l’area ancora in costruzione che potrebbe ospitare, in futuro, gli operatori sanitari in formazione. Uno studentato per specializzandi in psichiatria e infermieri.