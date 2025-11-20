Video La Sensibile magia dell’acqua al Belvedere in Regione: le interviste

La terza edizione de “La sensibile magia dell’Acqua” ha avuto come scenario il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia. E per l’edizione di quest’anno, Brianzacque e l’art director Alessia Galimberti hanno pensato un appuntamento tutto in rosa con il mondo femminile protagonista. In tutte le sue forme imprenditoriali e artistiche con la stilista Chiara Boni, con la dottoressa Tiziana Fraterrigo e tante altre donne del mondo dell’imprenditoria e dello spettacolo e della politica che hanno portato la loro esperienza di mamme, amministratrici e lavoratrici con un occhio attento all’ambiente e alla risorsa idrica.

E in una mattinata così fervida di idee e suggestioni, l’idea tecnica innovativa è arrivata da Riccardo Borgonovo, presidente dell’Ato Monza e Brianza che ha lanciato l’ipotesi di creare comunità dell’acqua esattamente come fatto per le comunità energetiche rinnovabili, le Cer che stanno sorgendo un po’ ovunque.