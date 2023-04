Video GGM Award 2023 a Francesco Facchinetti: consegna alla San Pietro di Monza

È Francesco Facchinetti l’artista scelto da GGM Studios per il GGM Award 2023. Ogni anno l’Official Toto italian website, il primo e unico fansite ufficiale italiano dei Toto e di Steve Lukather (nato nel 1993 a Biassono), assegna il premio a un diverso artista musicale, qualcuno che «si sia contraddistinto per particolari meriti o per motivi legati alla sua esemplare carriera artistica», ha spiegato il presidente di GGM Studios, Domenico Turiano. Lo stesso premio negli anni è stato assegnato anche ai Deep Purple, ai Nomadi, ai Pooh e persino a papa Francesco, nella speciale edition dello scorso anno, in occasione del ventennale del premio. Per quest’anno il riconoscimento è andato all’ex Capitano Uncino. Anche la location scelta non è stata casuale. Gli organizzatori hanno voluto invitare Facchinetti alla Residenza San Pietro, a Monza, per presentargli la realtà assistenziale operativa dal 2014, che oggi accoglie sessanta persone con patologie neurologiche complesse, in particolare stati vegetativi e Sla.