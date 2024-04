Video “Fiori nel Parco”: il progetto Pnrr delle guardie ecologiche nelle Groane

Osservare le varietà naturalistiche del Parco delle Groane e della brughiera briantea, per capire come si sta evolvendo, dove sta andando la natura che confina con le città del Nord Milano e della Brianza monzese. Fiori e piante che un tempo erano diffusissime che si sono ritirate, altre che hanno fatto la loro comparsa per i cambiamenti climatici. Essenze pericolose, biodiversità, bellezze nascoste nei prati che ancora si possono scorgere tra Solaro e il Nord Milano. Di questo ha parlato il foto-naturalista Angelo Bincoletto alla Polveriera, in una serata di metà settimana, quando come sempre la sala della base Gev era piena in ogni ordine di posti per assistere alla conferenza. Per la soddisfazione di Paolo Ventura e delle altre Guardie Ecologiche del Parco delle Groane che ottengono un ennesimo ottimo riscontro per una delle serate di approfondimento.