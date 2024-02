Video Eventi di piazza, un regolamento disciplinerà la presenza di cavalli e di altri equini

Un tavolo di lavoro per arrivare a una norma condivisa per gli eventi di piazza che vedono coinvolti cavalli e altri equini. L’idea arriva da Federazione italiana sport equestri, Ente Nazionale Guide Equestri, Federazione Italiana Turismo Equestre e Gruppo Italiano Attacchi che stanno ragionando su linee guida in grado di disciplinare in che maniera debba svolgersi un corteo, una festa o una kermesse che vedono protagonisti degli equini. Fino ad oggi ad esempio, non è stata ben determinata la presenza delle transenne e spesso si ignora che 4 cavalli in strada devono essere accompagnati da altrettanti responsabili. Insomma si sta lavorando per arrivare a una norma standard in grado di essere applicata in tutta la Lombardia e poi fare da modello per l’Italia. Ne abbiamo parlato con Emanuela Brumana, dal 2022 presidente di Gia e dal 2010 organizzatrice e presentatrice di eventi di Attacchi Nazionali. Una bozza del regolamento dovrebbe essere disponibile già entro la primavera di quest’anno.