Video Desio, Seregno e le scuole colpite dal maltempo

Desio e Seregno sono tra i Comuni della Brianza monzese che hanno ricevuto i danni maggiori dal forte maltempo di luglio. E se il sindaco di Desio, Simone Gargiulo può rallegrarsi solo in parte per la tenuta di alcune alberature storiche, come il celebre cedro secolare di Villa Tittoni, tutti gli amministratori si sono trovati in queste settimane d’estate alle prese con danni gravi soprattutto alle strutture scolastiche. In vista della ripresa di settembre. In questo scenario arriva lo stanziamento di Regione Lombardia per 6 milioni e mezzo di euro proprio da destinare agli interventi sulle strutture scolastiche danneggiate dal maltempo.

Il Cittadino MB ha fatto un sopralluogo in via Tolstoj a Desio con il sindaco e con l’assessore ai lavori pubblici Martina Cambiaghi.