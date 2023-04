Video Desio riqualifica due aree gioco con i colori del Palio degli Zoccoli

Parte il progetto di riqualificazione e rilancio di due aree giochi della città che saranno rifatte a tema Palio degli Zoccoli. L’amministrazione Gargiulo ha approvato il progetto di rifacimento dei punti gioco di via Kuliscioff e via Trincea delle Frasche. Il CittadinoMB ne ha parlato con l’assessore Martina Cambiaghi. Oltre alla predisposizione di scivoli e altalene inclusive, si è pensato di decorare il tutto con abbinamenti cromatici tipici dei diversi rioni del palio. Un fil rouge questo che proseguirà anche in altre zone della città, man mano che si metterà mano ai parchi gioco. In modo da caratterizzare adeguatamente i punti del ritrovo e dell’incontro delle famiglie con un occhio rivolto alla tradizione paesana.

La caratterizzazione cittadina e folkloristica è stata pensata nel quadro di una manutenzione straordinaria per una spesa di 218mila euro, con la quale l’amministrazione Gargiulo, grazie a un contributo di Regione Lombardia potrà investire non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche. In via Kuliscioff poi, sarà sistemata anche una striscia di terreno di collegamento oggi brulla e incolta, che diventerà un passaggio tra il quartiere e il punto giochi.