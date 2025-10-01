Video Desio: l’operazione Infinito 15 anni dopo nell’aula intitolata ai giudici Falcone e Borsellino

Il consiglio comunale aperto per i 15 anni dell’Operazione Infinito. Il Comune di Desio e il sindaco Carlo Moscatelli hanno deciso di aprire l’aula intitolata a Falcone e Borsellino per celebrare un momento che nel luglio del 2010 risvegliò bruscamente la Lombardia e l’Italia tutta sul tema della ndrangheta, pervasiva, risaputa ma anche ignorata fino a pochi giorni prima. Ospiti insieme alla rappresentanza consiliare e ai ragazzi delle scuole, il giudice Salvatore Bellomo e il colonnello Cataldo Pantaleo che al tempo seguirono l’inchiesta e la ex onorevole e membro della commissione parlamentare antimafia, Lucrezia Ricchiuti già vicesindaco a Desio.